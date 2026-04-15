Lorenzo Insigne, a 34 anni, si trova a combattere per mantenere in vita il suo team di Pescara, mentre Silvio Baldini ha deciso di mettere da parte le tensioni e si prepara a sedersi sulla panchina della nazionale azzurra. Nel frattempo, il calciatore olandese Malen ha lanciato un messaggio forte, sottolineando come siano scomparsi i bomber. Due situazioni diverse ma entrambe legate al mondo del calcio e alle sfide del presente.

Dalla lotta salvezza in Serie B ai gol della Roma che sogna la Champions, i giudizi di Stefano Agresti a una settimana di calcio. Ma lo avete visto litigare al 94’ di Pescara-Sampdoria, quando la sua squadra - il Pescara - aveva appena subito il gol dell’uno a due? Infuriato, offeso, avvilito. Ce l’aveva con un avversario che probabilmente lo aveva sbeffeggiato e con il mondo perché quella sconfitta rende difficilissima la salvezza degli abruzzesi in B. Eppure, appena la partita è ricominciata, si è messo di nuovo lì, a cercare (vanamente) un varco nella difesa dei rivali con un assist, un cross, magari un tiraggiro. Non si voleva arrendere alla sconfitta, il ragazzino.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Insigne e Baldini, due che non mollano. Il monito di Malen: sono scomparsi i bomber

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