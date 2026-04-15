Nella giornata di oggi, la Polizia di Stato di Milano ha arrestato due cittadini cileni di 32 anni, sospettati di essere coinvolti in un inseguimento avvenuto un mese fa nel centro di Bollate. Durante le operazioni, sono stati trovati e sequestrati denaro e gioielli. Il fermo è stato eseguito nei confronti di uno dei due in un'operazione che ha portato anche all'arresto del complice.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Un uomo di 43 anni, residente a Bovisio Masciago, è stato arrestato nel pomeriggio di. Quintali di droga dalla Spagna sui Tir, 13 arresti dei carabinieri tra Monza e Milono.. Servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio il 14 aprile nell’area del Parco delle.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Inseguimento in centro a Bollate, il cileno in fuga preso a Milano con un complice, soldi e gioielli

FOLLE INSEGUIMENTO IN DIRETTA, SCAPPA PER IL CENTRO DI MILANO

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Assalto notturno a un megastore di elettronica: inseguimento da film da Vittuone a Milano, un arresto; Inseguimento in centro a Bollate, il cileno in fuga preso a Milano con un complice, soldi e gioielli; Massa Lombarda. Inseguimento in centro dopo un furto, 35enne arrestato; Sora - Inseguimento e arresto in pieno centro.

Inseguimento in centro ad Arese, carabiniere investito e scontro frontaleInseguimento ad alta velocità in centro ad Arese, carabiniere investito e scontro frontale in auto. Quello che doveva essere un normale controllo stradale ... ilnotiziario.net

Bollengo, tentato furto all'alba e inseguimento in centro: bloccati due giovani. Uno è minorenneTentato furto a Bollengo: inseguimento a piedi e arresto di due giovani di 17 e 19 anni, bloccati da un militare fuori servizio; l'episodio davanti agli studenti riapre il tema del disagio giovanile. giornalelavoce.it

Inseguimento per fermare un automobilista risultato poi senza patente e assicurazione - facebook.com facebook