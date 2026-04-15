Un nuovo aggiornamento riguarda le condizioni del difensore colombiano coinvolto in un infortunio durante l’ultimo incontro. Dopo l’incidente, si sono verificati sviluppi sulle sue condizioni fisiche e sulla possibilità di ripresa. Le notizie ufficiali indicano che il giocatore ha riportato una lesione che potrebbe compromettere la sua partecipazione nelle prossime partite. La squadra attende ulteriori esami per valutare l’entità dell’infortunio.

di Marco Baridon Infortunio Cabal, lesione stagione anche per il colombiano: gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del difensore colombiano. Il finale di stagione della Juventus deve fare i conti con l’ennesimo stop forzato in difesa. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Juan Cabal hanno infatti evidenziato una lesione all’adduttore, un infortunio che costringerà il difensore colombiano a saltare i prossimi impegni cruciali di campionato contro Bologna e Milan.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Nonostante il problema fisico, il giocatore punta al recupero per rispondere alla chiamata della propria nazionale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Cabal, lesione anche per il colombiano: gli ultimi aggiornamenti

Notizie correlate

Infortunio De Ketelaere, brutte notizie per Palladino! C’è lesione: tutti gli aggiornamentiPellegrino Parma, ufficiale il rinnovo di contratto: l’attaccante argentino firma fino al 2030! L’annuncio e le sue parole Icardi può tornare in...

Infortunio Cabal: il colombiano si è fermato in allenamento. Quali le sue condizioni e cosa filtra verso Atalanta Juvedi Marco BaridonInfortunio Cabal, il colombiano si è fermato per un fastidio all’adduttore sinistro e le sue condizioni restano da valutare.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Dalla fiducia di Spalletti e i gol da 4 punti al rosso Champions e l'infortunio: all-in Mondiale ma la Juve...; Serie A, gli indisponibili della 32^ giornata; Juventus, infortunio per Cabal: le ultime in vista della sfida contro l'Atalanta; Juventus, allarme Yildiz e stagione compromessa per un difensore.

FLASH | Juventus, anche un difensore KO: c’è lesione!Giornata non semplice in casa Juventus sull'argomento infortuni. La squadra bianconera dovrà fare anche con l'assenza ... fantamaster.it

Allenamento in mattinata per la Juve. Lesione all’adduttore per Cabal. Si ferma Milik: lesione di medio grado al bicipite femorale. Per il polacco stagione finita13:50 - LESIONE MUSCOLARE PER CABAL - Juan Cabal si era infortunato nelle seduta di vigilia della gara contro l'Atalanta. Il colombiano ha rimediato una lesione muscolare ... tuttojuve.com

#Juve in partenza per Bergamo: ufficiali i convocati di Luciano #Spalletti per la gara Indisponibili #Adzic, #Cabal, #Perin e #Vlahovic per infortunio. Out anche #McKennie per diffida. Sale Riccardo #Radu (18) dalla Primavera, alla prima chiamata i x.com

Infortunio per Cabal in allenamento, fastidio all’adduttore sinistro: in dubbio per #AtalantaJuve - facebook.com facebook