Il giocatore montenegrino coinvolto in un infortunio si recherà la prossima settimana per sostenere nuovi esami medici. Al momento, non sono state fornite informazioni dettagliate sulle sue condizioni, né sulla possibile data di rientro in campo. La società ha comunicato l’intenzione di monitorare attentamente lo stato di salute del calciatore attraverso le analisi in programma.

di Francesco Spagnolo Infortunio Adzic, il giocatore montenegrino si sottoporrà ad ulteriori esami la prossima settimana per capire meglio le sue condizioni. Le novità. L’infermeria della Juventus continua a essere un crocevia di preoccupazioni in questo delicato momento della stagione, e l’attenzione dei medici è ora focalizzata sull’infortunio di Adzic. Il talento montenegrino si è fermato con la sua nazionale ed ora sta recuperando dalla distorsione alla caviglia. Come riferito da Tuttosport, lo staff sanitario non vuole accelerare i tempi. Per definire con certezza il cronoprogramma del suo ritorno in campo, servirà attendere la prossima settimana per avere indicazioni più precise.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Adzic, previsti dei nuovi esami la prossima settimana. Come sta il giocatore e quando potrebbe tornare a disposizione

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