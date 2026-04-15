Indiscrezioni dagli studi di Londra | Madonna è tornata?

Dai studi di Londra circolano voci su un possibile ritorno musicale di un’icona del pop. Si susseguono indizi e segnali che indicano un’attività in corso, alimentando le speculazioni su un nuovo progetto discografico. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le mosse recenti sembrano puntare a un ritorno sulla scena musicale internazionale. La notizia ha attirato l’attenzione di fan e addetti ai lavori, in attesa di ulteriori dettagli.

Tutti gli indizi e le mosse strategiche che suggeriscono l’arrivo imminente di un nuovo progetto discografico per l’icona mondiale del pop Siamo vicini al ritorno di Madonna? Gli indizi ci sono: la popstar, tra segnali digitali e mosse studiate alimenta un’attesa globale. Dopo Madame X del 2019, la regina del pop sembra pronta a riaprire un nuovo capitolo discografico, lavorando a un progetto atteso da anni. Nel dicembre 2024 Madonna ha pubblicato uno scatto con Stuart Price, storico collaboratore di Confessions on a Dance Floor, lasciando intendere un ritorno a sonorità dance che hanno segnato un’epoca. Da quel momento le indiscrezioni si sono moltiplicate fino a parlare di singolo imminente e nuova era artistica.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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