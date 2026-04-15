Incendio a Ruvo in fiamme villa confiscata alla mafia | Secondo rogo in meno di un anno

Un incendio si è verificato a Ruvo di Puglia, interessando una villa confiscata alla criminalità organizzata. Questo episodio rappresenta il secondo incendio che colpisce la stessa proprietà nel giro di meno di un anno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e avviare le operazioni di messa in sicurezza. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incendio e verificando eventuali collegamenti tra i due eventi.

“Un incendio, il secondo in meno di un anno, ha colpito la villa di Ruvo di Puglia confiscata alla criminalità organizzata. Lo stesso bene che otto giorni fa, nella sala stampa della Presidenza della Regione, abbiamo annunciato di voler restituire alla comunità con un finanziamento di un milione.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Informazione e formazione, in una villa confiscata alla mafia apre il nuovo Centro Europe DirectGestito da InformaGiovani Ets per il periodo 2026/2030, sarà in collaborazione con una rete di enti pubblici e soggetti del privato sociale Uno... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incendio a Ruvo, in fiamme villa confiscata alla mafia: Secondo rogo in meno di un anno; Ruvo di Puglia, ancora un incendio doloso nella villa confiscata alla criminalità; Ruvo di Puglia, ancora fiamme sul bene confiscato: secondo incendio doloso in meno di un anno; Ruvo di Puglia, in fiamme una villa confiscata alla criminalità: stava per diventare una foresteria per braccianti. Danneggiata da un rogo una villetta confiscata alla criminalità a Ruvo di PugliaUn incendio ha danneggiato la notte tra il 14 e il 15 aprile una villetta confiscata alla criminalità organizzata in via Bisceglie, a Ruvo di Puglia. La natura del rogo, su cui indagano i carabinieri, ... rainews.it Ruvo, nuovo incendio al bene confiscato di via Bisceglie, visita dell’assessora regionale MigliettaAl bene finanziamento regionale da un milione di euro. Il sindaco Chieco: Istituzioni non possono fermarsi di fronte a questi messaggi Un nuovo incendio doloso ha ulteriormente danneggiato due giorn ... ambienteambienti.com INCENDIO NOTTURNO | Alfa Romeo in fiamme si schianta contro tre auto in sosta. Paura tra i residenti di Corigliano - facebook.com facebook Incendio spogliatoi Basilea: le immagini dei danni #basilea x.com