In Ungheria è successo l’impossibile con Stefano Bottoni

In Ungheria, il risultato delle ultime elezioni ha portato alla vittoria di un candidato diverso dal precedente leader, che ha mantenuto il potere per anni. La sconfitta del partito di governo ha sorpreso molti osservatori, considerando le previsioni e le dinamiche politiche degli ultimi tempi. Dopo lo spoglio delle schede, il nuovo presidente ha ottenuto la maggioranza, mentre il partito uscente ha subito una battuta d’arresto. La situazione politica si sta evolvendo rapidamente.

Come è stato possibile che Orbán abbia perso le elezioni? E soprattutto: cosa farà adesso il nuovo leader del paese, Péter Magyar? Viktor Orbán ha perso le elezioni e non sarà più primo ministro dell’Ungheria. Non solo: le ha perse proprio male. Il suo avversario, Péter Magyar, avrà una maggioranza dei due terzi in parlamento, la possibilità di cambiare la Costituzione e di smontare le politiche autoritarie di Orbán, se lo vorrà. Per questo è meglio cominciare a capire chi è, questo Péter Magyar. Con Stefano Bottoni, docente di Storia dell’Europa orientale all’Università di Firenze. Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - In Ungheria è successo l’impossibile, con Stefano Bottoni Patto per il Nord Emilia: Bottoni nuovo responsabile alto ferrarese con accordo con Lega e Montagna**Patto per il Nord Emilia, il movimento entra in una nuova fase di sviluppo sul territorio ferrarese. Bottoni lascia Patto per il Nord: la rottura con GibertiLa scena politica locale si sta ridefinendo con l’ingresso di Antonio Bottoni nel nuovo soggetto Futuro Nazionale. Argomenti più discussi: Ungheria, domenica potrebbe finire l'era Orbán. Intervista al professor Stefano Bottoni (10.04.2026); Ungheria, i sondaggi dicono opposizione ma la svolta dove porta?; Ungheria, le accuse alla vigilia del voto, l'opposizione in testa negli ultimi sondaggi; L’importanza del voto ungherese. Verso le elezioni in Ungheria, Orbán indietro nei sondaggi. Intervista al professor Stefano BottoniRadio radicale siamo in collegamento con il professor Stefano Bottoni che insegna Storia dell'Europa orientale e l'Università degli studi di Firenze buongiorno professore ben trovato Dunque torniamo a ... radioradicale.it @RaiRadio2 Caterpillar del 13 aprile - STEFANO BOTTONI prof. all'università di Firenze - ALFONSO BIANCHI di @TodayEuropa: La rubrica "Europa accessibile" - CATERINA SPIEZIO psicobiologa: fare pace come gli animali x.com ASCOLTA la diretta del 13 aprile dalle 19.45 (e il podcast dalle 21.15) di Rai Radio2 Caterpillar - STEFANO BOTTONI, professore di Storia dell'Europa orientale all'Università di Firenze - in collegamento da Budapest : la sconfitta di Orbán - ALFONSO BIAN - facebook.com facebook