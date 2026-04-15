In migliaia alla fiaccolata per Giacomo Bongiorni La cugina in lacrime | Da qui deve iniziare qualcosa

Ieri sera a Massa si è svolta una fiaccolata che ha visto la partecipazione di migliaia di persone, riempiendo le strade principali della città. L’evento è stato organizzato per ricordare Giacomo Bongiorni, un uomo di 47 anni di Viareggio che ha perso la vita in seguito a un’aggressione violenta avvenuta in piazza Felice Palma. Durante la manifestazione, una donna, identificata come sua cugina, si è detta commossa e ha affermato che da quell’episodio dovrebbe partire qualcosa di importante.

MASSA – Una marea umana di migliaia di persone ha invaso ieri sera (14 aprile) le strade di Massa per la fiaccolata in memoria di Giacomo Bongiorni, il 47enne viareggino ucciso in piazza Felice Palma dopo un’ aggressione brutale. La partecipazione è stata talmente massiccia da esaurire rapidamente le 1200 candele messe a disposizione dagli organizzatori. Il corteo, promosso dal Comune e dalla diocesi, è partito da piazza Garibaldi per raggiungere in silenzio il luogo del delitto, dove le istituzioni e i cittadini si sono stretti attorno al dolore della famiglia. Erano presenti il vescovo Mario Vaccari, il sindaco Francesco Persiani insieme alla collega di Carrara Serena Arrighi e il presidente della Provincia Roberto Valettini, oltre a numerosi esponenti politici e delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - In migliaia alla fiaccolata per Giacomo Bongiorni. La cugina in lacrime: “Da qui deve iniziare qualcosa” Massa, migliaia in piazza per la fiaccolata in memoria di Giacomo BongiorniCirca 3mila persone almeno si sono concentrate in piazza Garibaldi, a Massa, da dove alle 21 è partita la fiaccolata in memoria di Giacomo Bongiorni,... Giacomo Bongiorni ucciso a Massa, migliaia di persone alla fiaccolata: “Per chi non si gira dall’altra parte”Migliaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata per Giacomo Bongiorni, ucciso a Massa da un gruppo di ragazzi durante un’aggressione.