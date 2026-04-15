A due settimane dall'inizio della stagione degli stoccaggi, le scorte di gas in Europa si attestano ancora sotto il 30%. Nonostante il tempo trascorso, i depositi non hanno ancora raggiunto un livello superiore a questa soglia, mantenendosi ben al di sotto di una cifra considerata sufficiente. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le riserve di gas continuano a rappresentare un elemento di preoccupazione per il settore energetico europeo.

Sono ancora sotto il 30% le scorte europee di gas a due settimane dall'avvio della stagione degli stoccaggi. Secondo i dati di Gas Infrastructure Europe (Gie), l'associazione che raggruppa gli operatori del Vecchio Continente, l'Ue è al 29,55% a 334,35 TWh e un riempimento giornaliero dello 0,01%. Un miglioramento comunque rispetto ai 316,34 TWh, pari a meno del 28%, registrato lo scorso 3 aprile. L'Italia sfiora invece il 45%, salendo dal 43,24 al 44,76% a 91,23 TWh (44,76%). Un dato, quest'ultimo, che corrispondono quasi a due volte il dato della Germania, salita dal 21,9 al 23,22% a 57,49 TWh. Mentre l'Italia registra un indice di riempimento giornaliero pari allo 0,16%, in Germania si sta ancora attingendo alle scorte, con un indice di svuotamento pari dello 0,19%.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In due settimane di stoccaggi l'Ue è ancora sotto il 30%

Gas, fonti UE: “anticipare stoccaggi per l’inverno”“Non sono stati osservati rischi immediati di emergenze nelle forniture di gas, mentre sono previste conseguenze a lungo termine.

Temi più discussi: L’UE tranquillizza: Nessun rischio a breve termine per l’approvvigionamento di gas, ma prepararsi all’inverno; Logistica nello Stretto di Hormuz bloccherà per settimane il recupero di 11M bpd del Golfo; La tregua in Iran non fa rientrare l’alert sulla crisi energetica: il Mase prepara un piano gas, domani Meloni in Parlamento; Hormuz: 11 milioni di barili fermi al giorno, lo shock nei flussi accelera cambio di mix energetico.

In due settimane di stoccaggi l'Ue è ancora sotto il 30%Sono ancora sotto il 30% le scorte europee di gas a due settimane dall'avvio della stagione degli stoccaggi. (ANSA) ... ansa.it

Quante scorte di gas restano all’Italia, rimane quasi il 44%: qual è l’obiettivo per ottobreLe scorte di gas in Italia e in Europa sono in aumento ad aprile, con l’obiettivo di raggiungere l’80% entro ottobre ... quifinanza.it

Nelle prossime settimane in arrivo un possibile anticipo estivo https://shorturl.at/JEvbL - facebook.com facebook

Il giornalista Ahmed Shihab-Eldin è detenuto da oltre sei settimane in Kuwait, dove rischia ora un processo davanti a un tribunale speciale. Arrestato il 3 marzo a Kuwait City, il reporter, cittadino kuwaitiano nato negli Stati Uniti e volto noto del giornalismo inter x.com