In Italia, il settore imprenditoriale si trova ad affrontare una crisi strutturale, con circa il 95% delle 4,6 milioni di imprese attive identificate come microimprese. Tra le principali criticità spicca la carenza di una governance solida, elemento che secondo alcuni esperti rappresenta un’infrastruttura di fiducia fondamentale per rendere le aziende più bancabili. La questione riguarda principalmente le imprese di piccole dimensioni, spesso prive di strutture di gestione formali.

Roma, 15 apr. (AdnkronosLabitalia) - Il tessuto imprenditoriale italiano affronta una crisi strutturale: il 95% delle 4,6 milioni di imprese attive sono microimprese spesso prive di governance adeguata. La piccola dimensione organizzativa con meno di 10 dipendenti si traduce in difficoltà concrete. Per esempio nell'accesso al credito, sono praticati tassi medi del 4,16% per prestiti sotto il milione di euro contro il 3,29% per quelli superiori. Di questo nodo cruciale si è discusso al convegno «Il ruolo della Politica nel migliorare il dialogo Banca-Impresa», organizzato dall'Associazione Nazionale Finanzialisti (ANF) il 14 aprile presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati a Roma.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Imprese, Aceti (Deltha Pharma): "Governance è infrastruttura di fiducia che le rende bancabili"

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