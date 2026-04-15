Imprenditore torna a casa dopo un anno di carcere

Un imprenditore di 65 anni, residente a Caserta, è stato trasferito dalla struttura di detenzione di Arienzo. Dopo un anno passato in carcere, ha fatto ritorno a casa. La notizia arriva poco dopo la conclusione del suo periodo di detenzione. L’uomo è conosciuto nel territorio e la sua vicenda ha attirato l’attenzione locale. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sul motivo del suo arresto o sulle condizioni al suo ritorno.

Un noto imprenditore di Caserta, S.M., 65 anni, ha lasciato il carcere di Arienzo dopo un anno di detenzione. L’uomo stava scontando un cumulo di pene pari a 8 anni e 4 mesi, derivanti da diverse condanne riportate nel tempo.La decisione è stata adottata dal Magistrato di Sorveglianza di Santa.🔗 Leggi su Casertanews.it Alberto Trentini, libero dopo 400 giorni di carcere nel Venezuela di Maduro Notizie correlate Torna libero un esattore del pizzo, era finito in carcere dopo la denuncia di un imprenditore edilePadre e figlio avrebbero minacciato e chiesto il pizzo ad un imprenditore edile che però li aveva denunciati entrambi facendoli arrestare. Un anno dopo torna a spacciare e finisce nuovamente in carcereVecchia conoscenza dei carabinieri della stazione di Ponte San Nicolò arrestato nuovamente in flagranza di reato. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Fa un incidente in macchina, torna a casa e si accascia sul divano: morto in Ghana imprenditore trevigiano di 40 anni; Incidente in Ghana, l'imprenditore Federico De Carlo muore a 40 anni; Omicidio dell'imprenditore Martino Marangia a Pulsano: due arresti; Dog Challenge, torna l'evento per cani e padroni: una giornata unica tra giochi e attività anche per i più inesperti. Fa un incidente in macchina, torna a casa e si accascia sul divano: morto in Ghana imprenditore trevigiano di 40 anniLa vittima si chiamava Federico De Carlo. Guidava un'impresa con centinaia di dipendenti. L'incidente alla fine di una giornata di lavoro ... corrieredelveneto.corriere.it Fa un incidente in macchina, torna a casa e si accascia sul divano: morto in Ghana imprenditore trevigiano di 40 anni x.com Si torna (quasi) al punto di partenza, ma con un bagaglio molto più pesante e soprattutto profondamente cambiato. Roberto Costa, imprenditore genovese, ritorna nella sua città natale da cui è partito quattordici anni fa, dopo il successo della catena di ristorant - facebook.com facebook