Durante la puntata, si è notata una scelta di stile particolarmente curata, con un abito in pizzo nero che lasciava intravedere dettagli di trasparenza. Lo scollo profondo e gli accessori come gli orecchini pendenti hanno contribuito a creare un look sofisticato, accompagnato da uno chignon elegante. La presentatrice ha mostrato un look che combina elementi classici con dettagli più audaci, creando un’immagine che ha attirato l’attenzione degli spettatori.

Pizzo vedo-non-vedo, scollo magnetico e dettagli smeraldo. Con chignon ricercato e orecchini pendenti, Ilary detta la lezione di raffinatezza rock. Al GF VIP, nella puntata del 14 aprile, Ilary Blasi ha portato in video la definizione esatta di glam chic: sensuale senza eccessi, rock ma con grazia da red carpet. Protagonista assoluto il king dress nero come una notte romana e affilato come un riff di chitarra. Il vestito: pizzo e potere Lo scollo cattura l’attenzione al primo sguardo. La parte superiore, interamente in pizzo nero, gioca con l’effetto vedo-non-vedo più ammaliante che provocante. È trasparenza studiata, architettonica: lascia intravedere e subito protegge, disegna il décolleté e dà forza al portamento.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ilary Blasi, regina del glam chic: il pizzo nero accende la puntata

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