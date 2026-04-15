Il ’sistema Spadino’ Sotto la lente dei pm | Rete d’affari in nero con le pompe funebri

Gli investigatori hanno ricostruito un sistema gestito da un autista soccorritore della Croce Rossa, che avrebbe operato per diversi mesi o anni. Secondo i pm, questo metodo di lavoro avrebbe coinvolto alcune agenzie funebri locali, creando una rete di affari in nero. Le indagini si sono concentrate sulla relazione tra le attività di soccorso e il settore funebre, senza ancora formulare accuse definitive.

Spadino aveva creato "un sistema". Per mesi, o per anni, avrebbe gestito un "metodo di lavoro" che avrebbe collegato la sua mansione di autista soccorritore della Croce Rossa con la sfera "di alcune agenzie funebri del territorio" sostengono gli inquirenti nei loro atti d’inchiesta. Una mole investigativa di centinaia di pagine raccolte dai carabinieri di Forlì e dai Nas di Bologna, che hanno condotto l’indagine su Luca Spada, 27 anni, arrestato con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Per l’accusa, sostenuta dal procuratore Enrico Cieri e dal pm Andrea Marchini, il " sistema Spadino " s’è concretizzato in "un ponte" tra i trasporti in ambulanza e quelli delle pompe funebri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ’sistema Spadino’. Sotto la lente dei pm: "Rete d’affari in nero con le pompe funebri" Il ‘sistema Spadino’ e il business delle pompe funebri: “È morto quel vecchio? Le altre agenzie devono fallire, è il mercato”Meldola (Forlì) – Meldola, città di Spadino, nel Forlivese, dove il clima si fa incandescente. Leggi anche: Spadino e i contatti continui con le agenzie funebri, caccia al movente dei soldi: “Migliaia di euro a settimana”