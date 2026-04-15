Il sindaco di Dolzago chiama a raccolta grandi e piccini per ripulire il paese

Il Comune di Dolzago ha annunciato la partecipazione alla Giornata del verde pulito 2026, un evento che coinvolge cittadini di tutte le età nella pulizia e cura del paese. Il sindaco ha invitato la comunità a unirsi all’iniziativa, che si svolgerà in una data specifica, con l’obiettivo di promuovere un ambiente più pulito e sostenibile. L’appuntamento mira a sensibilizzare sulla tutela del territorio locale.

Il Comune di Dolzago aderisce all’iniziativa della Giornata del verde pulito 2026 e il sindaco Paolo Lanfranchi invita tutta la cittadinanza a partecipare attivamente a un giorno dedicato alla cura del territorio e alla sostenibilità ambientale.L’appuntamento è fissato per domenica 19 aprile, con.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Mascali, il sindaco lancia l'appello a ripulire il paese: rispondono in pochiIn piazza dello Jonio a Fondachello, epicentro dei lavori di ripristino dopo la furia del ciclone Harry, pochi volontari hanno raccolto l’appello... “Alice nel Paese delle Meraviglie”: la favola amata da grandi e piccini al Teatro ApparteIl 7 e 8 febbraio 2026 il Teatro Apparte di Palermo apre le porte a uno dei racconti più amati di sempre con “Alice nel Paese delle Meraviglie”,...