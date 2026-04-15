Il silenzio di Giorgia Meloni su Trump | Il distacco può convenirle

Dopo le dichiarazioni offensive di un politico americano, la leader politica italiana decide di non commentare pubblicamente. La sua risposta arriva attraverso il silenzio, poche ore dopo le affermazioni che hanno coinvolto anche una figura religiosa di rilievo. La scelta di non intervenire è stata commentata da alcuni osservatori come una strategia di distacco. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata ufficialmente fino a questo momento.

«Sì, me l’aspettavo. Ha attaccato persino il Papa.». Il giorno dopo l’attacco del presidente americano Donald Trump Giorgia Meloni sceglie il silenzio. Nei retroscena dei giornali, spesso ricchi di suoi virgolettati anche molto coloriti, la presidente del Consiglio sceglie stavolta di non replicare all’affondo del tycoon, anche su consiglio di Giovanbattista Fazzolari. Perché un botta e risposta con l’inquilino della Casa Bianca potrebbe innestare un domino. E mettere in pericolo alleanze e diplomazie in un momento difficile per il governo. Giorgia in silenzio su Trump. A parlare sono i canali diplomatici. L’ambasciata a Washington viene attivata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che poi parla per messaggio con il segretario di Stato americano Marco Rubio.🔗 Leggi su Open.online Il problema di Meloni si chiama Trump: essere suoi alleati non porta a nulla Giorgia Meloni come Tony Pitony, l’ultima idea di Crozza: il brano «che non si può sentire» su ProPal e Vannacci – Il videoÈ Giorgia Pitony l’ultimo personaggio rivelato da Maurizio Crozza per la nuova stagione in arrivo sul Nove. Leggi anche: Trump punta il dito su Giorgia Meloni e l’Iran sorprende difendendo l’Italia