Il romanzo di Linda Scaffidi a sostegno del villaggio di Igbedor | da Spazio cultura la presentazione del libro
Martedì 21 aprile alle 17:30 si terrà a Palermo la presentazione del romanzo di Linda Scaffidi, un evento organizzato da Spazio Cultura Libreria Macaione in collaborazione con l’Assofante Sezione di Palermo. L’occasione mira a sostenere la comunità del villaggio di Igbedor in Nigeria, attraverso il terzo incontro dedicato a questa causa. La presentazione si svolgerà presso la libreria nel centro della città.
Martedì 21 aprile alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, terzo incontro a sostegno della Comunità del villaggio di Igbedor in Nigeria grazie alla collaborazione tra l'Assofante Sezione di Palermo e Spazio Cultura.Grazie a questo ciclo di incontri di promozione editoriale.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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