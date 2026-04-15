Il ricordo del dottor Barontini

Il ricordo del dottor Barontini rimane vivo tra coloro che lo hanno conosciuto. Médico e figura pubblica, ha dedicato molti anni alla professione e alla comunità locale. La sua presenza è stata costante nel settore sanitario, lasciando un segno duraturo tra colleghi e cittadini. La sua scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio e riconoscimento per il ruolo svolto nel suo ambito.

Un uomo indimenticabile il dottor Roberto Barontini che ha dedicato tutta la sua vita agli altri e alla sua città. Ed è così che sarà ricordato nell’incontro di domani, giovedì 16 aprile, alle ore 17, nella Sala Soci Coop di viale Adua 6. Sarà l’occasione per ringraziare la famiglia di Roberto per la donazione dei libri alla Sezione Soci Coop di Pistoia. A parlare del dottor Barontini saranno quattro protagonisti della vita di Pistoia che, con le loro parole ricorderanno il medico, il politico, l’amico, l’impegno e la passione sociale. Al tavolo ci saranno Vannino Chiti, ex sindaco di Pistoia, già presidente della Regione Toscana,...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ricordo del dottor. Barontini Giorno del Ricordo, Meloni: “Una storia che appartiene all’Italia intera”. Al via il Treno del RicordoPer il Giorno del Ricordo, Meloni commemora le vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Leggi anche: Due eventi culturali con Somma e Barontini