Il progetto per valorizzare le bellezze delle Eolie insorge la Pro Loco Amo Stromboli | Chiediamo chiarezza sugli interventi previsti

La Pro Loco Amo Stromboli ha manifestato preoccupazione riguardo alle iniziative del progetto “EXCOVER - Explore and Discover Eolie”, un piano con un budget superiore a 440.000 euro. La loro richiesta si concentra sulla trasparenza degli interventi previsti e sulla necessità di chiarimenti sui lavori che interesseranno le isole Eolie. La discussione pubblica si focalizza sulla gestione e la comunicazione di questo progetto di valorizzazione.

Apprendiamo con sconcerto dell’avvio delle azioni del progetto “EXCOVER - Explore and Discover Eolie”, un piano da oltre 440.000 euro che sulla carta punta alla valorizzazione del sito UNESCO, ma che nei fatti sembra ignorare chi quel sito lo tutela e lo rende fruibile ogni giorno: le comunità.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Una raccolta di contenuti

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