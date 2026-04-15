Il prezzo del gas apre in calo a 42,90 euro al megawattora

Il prezzo del gas apre la giornata a 42,90 euro al megawattora, segnando una diminuzione rispetto alle sessioni precedenti. Nel frattempo, gli operatori monitorano con attenzione le notizie provenienti dal Medio Oriente, dove si parla di un possibile accordo tra gli Stati Uniti e l’Iran e della probabile riapertura dello stretto di Hormuz. Questi eventi stanno influenzando le quotazioni dei mercati energetici a livello globale.

Il prezzo del gas apre in calo, mentre si guarda agli sviluppi in Medio Oriente. Sui mercati c'è ottimismo su un accordo tra Usa e Iran e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Ad Amsterdam le quotazioni del gas avviano la seduta in calo dell'1,1% a 42,90 euro al megawattora.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il prezzo del gas apre in calo a 42,90 euro al megawattora Il prezzo del gas apre in calo a 44,90 euro al megawattoraAvvio in calo per il prezzo del gas, mentre si guarda agli sviluppi sulla riapertura dello stretto di Hormuz legati alla tregua tra Usa e Iran.