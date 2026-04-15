Il piano strategico di Jesolo per attrarre visitatori tutto l' anno

Jesolo sta avviando la creazione di un piano strategico dedicato a promuovere il turismo durante tutto l’anno. L’obiettivo è pianificare iniziative e interventi che possano attrarre visitatori in ogni stagione, al fine di valorizzare il settore turistico locale. La fase di sviluppo del documento rappresenta un passo importante per definire le linee guida e le azioni future dell’amministrazione in ambito turistico.

Jesolo guarda al futuro e lo fa avviando il processo di costituzione del primo Piano strategico del turismo della città. È uno strumento che dovrà guidare lo sviluppo del settore e accompagnare il territorio in un percorso di progressiva attrazione di turisti non solo nella stagione estiva, ma.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Riviera Romagnola: Bando Eureca Turismo per riqualificare strutture e attrarre nuovi flussi turistici tutto l’anno.Il futuro del turismo della riviera romagnola si gioca, concretamente, sulle opportunità offerte dal Bando Eureca Turismo dell’Emilia Romagna. Il presidente Confindustria: "E’ un asset strategico per attrarre talenti qui. Nel segno di Giorgio Fuà"Un evento così importante come la candidatura di Ancona a Capitale della Cultura 2028 non poteva non avere tra i suoi partner Confindustria, visto... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Jesolo, due torri in stile Miami. Il sindaco: Ma abbiamo introdotto limiti in centro. Altezze sotto i 30 metri; Jesolo, maxi ripascimento e dighe subacquee: il progetti anti erosione da 30 milioni di euro; Sviene alla mostra sul corpo umano Il marito: Via quella donna incinta. Il piano strategico di Jesolo per attrarre visitatori tutto l'annoJesolo guarda al futuro e lo fa avviando il processo di costituzione del primo Piano strategico del turismo della città. È uno strumento che dovrà guidare lo sviluppo del settore e accompagnare il ter ... veneziatoday.it Turismo tutto l’anno, Jesolo lancia il piano per diventare attrattiva 365 giorniJESOLO - La città mette nero su bianco il suo futuro. L’amministrazione comunale ha dato avvio al processo di costruzione del primo Piano Strategico del Turismo della città, uno strumento fondamentale ... nordest24.it Sei di Jesolo se...... facebook