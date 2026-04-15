Il paradiso delle signore le anticipazioni del 16 aprile 2026 | un regalo misterioso per Agata

Da dilei.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 16 aprile 2026 alle 16:10 andrà in onda un nuovo episodio de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 trasmessa dal 2015. In questa puntata, i personaggi principali si trovano ad affrontare una sorpresa misteriosa rivolta a Agata. La trama si concentra sugli sviluppi delle vicende dei protagonisti, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori sulla storyline principale.

Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 149. Ecco le anticipazioni del 16 aprile 2026 Nella puntata precedente di mercoledì 15 aprile. Mercoledì 15 aprile abbiamo lasciati i protagonisti e le protagoniste de Il paradiso delle signore così.  Irene confida alle amiche di aver assistito a una accesa discussione tra Cesare e Rebecca sulla divisione della casa di famiglia in vista del matrimonio.🔗 Leggi su Dilei.it

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