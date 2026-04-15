Il nuovo ospedale si farà | il Consiglio di Stato ribalta tutto Fugatti | Avanti per dare il Trentino la struttura che merita

Il Consiglio di Stato ha deciso di approvare la progettazione del nuovo ospedale universitario di Trento, ribaltando la sentenza del Tar di Trento che aveva annullato l’aggiudicazione del progetto. La Provincia ha accolto con soddisfazione questa decisione e ha dichiarato che procederà con l’attuazione dell’intervento, sottolineando l’obiettivo di fornire alla regione una struttura sanitaria adeguata. La delibera permette ora di avviare le fasi successive della realizzazione.

Via libera alla progettazione del nuovo ospedale universitario di Trento. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso della Provincia ribaltando la sentenza con cui il Tar di Trento aveva annullato l’aggiudicazione del progetto.I giudici hanno passato sotto la lente di.🔗 Leggi su Trentotoday.it Ospedale unico del Vco, c'è l'ok definitivo: la nuova struttura si farà a PiedimuleraApprovata all'unanimità dal Consiglio regionale del Piemonte la localizzazione in cui realizzare il nuovo ospedale del Verbano Curio Ossola Ora è... Ospedale Monaldi e il no al nuovo trapianto. L’avvocato: “Mamma rassegnata che il figlio non ce la farà”La riunione del team di specialisti convocata presso l’Ospedale Monaldi di Napoli si è conclusa con un esito drammatico: non ci sono le condizioni...