Il narcisismo maligno potrebbe aver colpito Trump?

Da quando ha intrapreso la sua carriera politica nel 2015, il leader ha adottato una strategia che invita a lasciarlo essere se stesso, senza tentativi di modificarne il comportamento. Recentemente si sono intensificate le discussioni su possibili tratti narcisistici maligni nel suo atteggiamento e nelle sue decisioni pubbliche, alimentando un dibattito su come questi possano aver influenzato il suo modo di operare e le dinamiche all’interno del suo team.

“Lasciate che Trump sia Trump”. Questa la strategia predicata dai consiglieri del tycoon sin dalla sua irruzione nella politica Usa nel giugno del 2015. Qualsiasi mossa o dichiarazione sopra le righe di The Donald è stata sin qui affrontata richiamando tale filosofia, basata sul rapporto che lega il capo Maga ad un elettorato per anni, se non decenni, trascurato dalla politica mainstream e stanco del perbenismo di facciata dei vari Obama e Clinton. “Nell’era della polarizzazione politica, soprattutto all’interno del partito repubblicano, c’è una parte che apprezza lo stile di leadership” del commander in chief, spiega lo storico di Princeton Julian E.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il narcisismo maligno potrebbe aver colpito Trump? Il NARCISISMO di Trump Leggi anche: Cos’è il narcisismo maligno e perché potrebbe aver colpito Trump Leggi anche: Donald Trump, i dubbi sulla salute mentale: i sintomi del declino cognitivo e il dubbio “narcisismo maligno”