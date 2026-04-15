Il settore del mobile italiano si prepara alla prossima edizione del Salone del Mobile, in programma a Milano dal 21 al 26 aprile 2026. Mentre alcuni concorrenti europei incontrano difficoltà, le aziende italiane continuano a mantenere una posizione di rilievo nel mercato continentale. L'evento si avvicina e le imprese sono in attesa di presentare le proprie novità e rafforzare la propria presenza internazionale.

Alle porte del Salone del Mobile, che si terrà a Milano dal 21 al 26 aprile 2026, arrivano buone notizie per il settore. Le concorrenti europee arrancano, regrediscono, fiaccate dalle crescenti tensioni geopolitiche e da equilibri commerciali in continua evoluzione, fra cui spiccano le incertezze riguardo ai dazi americani e al cambio. L’Italia, invece, resiste. Anzi, in forte controtendenza con le rivali, cresce dello 0,5 per cento, consolidando la propria egemonia europea. I competitor principali, infatti, si trovano in difficoltà: -0,3 per cento la Polonia, -2,9 la Germania, addirittura -4,5 la Francia. Questa è la sintesi dello studio di Stefania Torrenti e Ilaria Sangalli del Research Department di Intesa Sanpaolo, che ha analizzato il settore nell’arco del 2025.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il mobile italiano domina in Europa, mentre i competitor arrancano. Aspettando il Salone

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