Un messaggio sulla Festa della Polizia è stato inviato a una scuola locale. L'iniziativa ha coinvolto studenti e insegnanti, con la consegna di materiali informativi e incontri con agenti di polizia. L'obiettivo è stato quello di promuovere la conoscenza delle attività della polizia e rafforzare i rapporti tra forze dell'ordine e comunità scolastica. L'evento si è svolto nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

L’onda lunga di un evento che ha lasciato il segno. Nei giovani e negli adulti. Perché portare, il 10 aprile scorso, il 174esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato in una scuola, quel Savoia Benincasa di Ancona che eccelle anche a livello nazionale, non è stata soltanto un’intuizione forte del questore Cesare Capocasa. Ma soprattutto una cassa di risonanza per riaffermare un potente messaggio di sensibilizzazione: le istituzioni ci sono. Succede così, che negli anni in cui le cronache talvolta restituiscono episodi di violenza e fenomeni di devianza giovanile, Giulia, vittima di bullismo quando ancora 15enne, dia speranza ai suoi coetanei ("Se ne può uscire, ma denunciate") e dica grazie a chi l’ha aiutata ("famiglia e autorità").🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il messaggio Festa della polizia in una scuola

FESTA DELLA POLIZIA, PREMIATI L'AUTISTA DEI TIFOSI MESTRINI E UNA SCOLARESCA | 10/04/2026

Hai prenotato una vacanza online? Questo messaggio con l’importo esatto è una truffa, l’allarme della Polizia PostalePrenotare un viaggio su internet è diventata la norma: comodo, veloce, spesso più economico.

L’emozione del questore: "Festa della polizia a scuola, è qui che inizia la legalità. Ragazzi, vincete questa sfida"Riconoscere il valore educativo, ma anche sociale, di un istituto scolastico e così portare, all’interno del Savoia-Benincasa, il 174esimo...