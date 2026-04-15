Il maialino arrosto da quasi 500 euro | per lo chef José Andrés la carne è un investimento sensoriale
Uno dei ristoranti dello chef stellato José Andrés propone un maialino arrosto al prezzo di circa 500 euro. Il locale, chiamato Bazaar Meat, è conosciuto per offrire piatti di alta qualità, tra cui questa speciale preparazione di carne. La cifra elevata richiama l’attenzione su una proposta gastronomica che punta sulla qualità e sull’esperienza sensoriale. La decisione di proporre un piatto così costoso ha attirato l’interesse dei media e della clientela.
Si chiama Bazaar Meat ed è la steakhouse dello chef stellato José Andrés, il suo piatto forte? Il maialino arrosto da quasi 500 euro.🔗 Leggi su Fanpage.it
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