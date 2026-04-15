Il prossimo mese ricorrerà il decimo anniversario di una delle imprese più sorprendenti della Premier League, quando una squadra ha conquistato il titolo inaspettatamente. Tuttavia, nelle ultime ore si sono diffuse notizie che indicano un possibile coinvolgimento in procedimenti legali, mettendo a rischio la celebrazione di questa ricorrenza. La vicenda sta attirando l’attenzione di media e tifosi, mentre si attendono sviluppi ufficiali sulla situazione.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Ci stiamo avvicinando al decimo anniversario di una delle più grandi storie della storia del calcio inglese. La vittoria del titolo di Premier League 201516 da parte del Leicester City è stata l’ultima favola, dato che gli outsider pre-campionato 5.0001 – guidati dalla figura del nonno Claudio Ranieri e guidati dall’ex attaccante fuori lega Jamie Vardy – hanno scioccato il mondo. I giocatori che lo hanno reso possibile segneranno giustamente il risultato quando l’anniversario arriverà il mese prossimo, ma la classe dei Foxes del 2026 potrebbe non essere dell’umore giusto per festeggiare. Potrebbe piacerti Il Leicester affronta l’anniversario agrodolce del trionfo del titolo di Premier League.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Leicester potrebbe celebrare il decimo anniversario del titolo di Premier League nel peggiore dei modi possibili

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