Il lascito del dossier L’Impavida Il progetto Capitale della Cultura ispira il Piano strategico triennale

Il dossier “L’Impavida” ha lasciato un segno nel percorso culturale della città, che si prepara a integrare quanto realizzato nel proprio Piano strategico triennale. Nonostante non ottenga il riconoscimento di capitale della cultura nel 2028, l’amministrazione ha deciso di mantenere vivo l’impegno e il lavoro avviato negli ultimi mesi, senza disperderne i risultati. La città prosegue così nel suo percorso di valorizzazione culturale, con obiettivi ancora da raggiungere.

Anche se non sarà la capitale italiana della cultura del 2028 Sarzana non disperderà il lavoro portato avanti nei mesi scorsi. Ed è proprio da " L’Impavida. Sarzana crocevia del futuro " che ha preso forma il piano strategico della cultura 2026–2028, un processo di co-progettazione capace di mettere a sistema gli investimenti, rafforzare i presidi culturali della città e garantire continuità alle progettualità avviate, affiancando a queste nuove azioni coerenti con il disegno complessivo. Fare della cultura un’infrastruttura permanente in una città che connette persone, luoghi e saperi, trasformando la propria identità di crocevia in un modello di sviluppo contemporaneo: questa l’idea alla base del piano triennale che ieri mattina è stato presentato al teatro degli Impavidi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il lascito del dossier “L’Impavida”. Il progetto Capitale della Cultura ispira il Piano strategico triennale Leggi anche: Nomination Capitale della Cultura: "L’impavida Sarzana merita il titolo. Ha un progetto valido e strutturale" La Romagna come Milano-Cortina, tutti uniti per la candidatura di Forlì-Cesena a Capitale della cultura: "Piano strategico per il futuro"Si è svolta lunedì mattina a Forlì la presentazione pubblica del dossier di candidatura a Capitale italiana della cultura, “Forlì 2028 - I Sentieri...