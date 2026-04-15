Il nuovo EP dei greatwaterpressure, intitolato “Il killer brillerà”, è stato pubblicato venerdì 17 aprile 2026 su tutte le piattaforme digitali da spotless music. Il lavoro musicale propone un percorso notturno tra ambientazioni di club, luci stroboscopiche e un’energia in costante movimento. La release si inserisce nel catalogo della band, che si distingue per il suo stile caratterizzato da sonorità energiche e atmosfere vivaci.

È un viaggio notturno tra club, luci stroboscopiche ed energia in movimento quello raccontato da “Il killer brillerà”, il nuovo EP dei greatwaterpressure, disponibile da venerdì 17 aprile 2026 su tutte le piattaforme digitali per spotless music. Tre brani che si muovono lungo una stessa traiettoria sonora e visiva, dove il ritmo diventa linguaggio e la notte si trasforma in spazio identitario, emotivo e fisico. Un’estetica che nasce nel dancefloor. Ad aprire il progetto è “plastica”, traccia manifesto che cattura l’essenza delle ore piccole: vetri appannati, corpi che si sfiorano e un groove magnetico costruito su bassi elastici e ritmiche serrate.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - “Il killer brillerà”: i greatwaterpressure accendono la notte con il nuovo EP

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