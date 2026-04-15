Il Joker il re dei folli venerdì 17 aprile incontro da Symphony
Venerdì 17 aprile alle 18.30 si terrà un evento presso Symphony Record Shop, organizzato da FIPILI Horror Festival. L’incontro, intitolato
Venerdì 17 aprile, alle 18.30 a cura di FIPILI Horror Festival e Symphony Record Shop, uno Fipili Horror talk dedicato al “Joker, il re dei folli”, un personaggio trasversale e mitico. Tra rappresentazioni nel cinema di genere, nei giochi e nella cultura del Carnevale, verrà esplorata la storia.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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