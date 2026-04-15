Il Gubbio si avvicina alle ultime partite della stagione con alcune assenze infortunato. La squadra si prepara alla sfida contro la Torres, dopo aver già affrontato il Pineto. Nei 180 minuti finali della regular season, il club cerca di migliorare la propria posizione in classifica per assicurarsi un posto ai playoff. La formazione lavora per affrontare le prossime gare nel modo migliore possibile.

GUBBIO - Torres e Pineto. Queste le due squadre che il Gubbio dovrà affrontare nei 180’ finali della regular season per consolidare il posto nei playoff. L’obbligo per i rossoblù è ragionare una partita alla volta, cercando di dosare le energie vista anche la situazione di emergenza numerica che Di Carlo e il suo staff si trovano ad affrontare. E la prima partita è quella di sabato (ore 20.30) sul campo della Torres, che cerca punti per agganciare definitivamente la salvezza diretta. Quella tra le due squadre rossoblù è una gara con precedenti molto equilibrati: nelle 11 partite in cui si sono affrontate si contano 3 vittorie a testa e 5 pareggi, con 10 gol segnati dagli eugubini e 12 dai sardi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Gubbio prepara la gara contro la Torres: da fronteggiare l’emergenza-infermeria

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Il notiziario. Bucchi prepara la sfida contro il GubbioDopo due giorni di riposo nelle giornate di venerdì e sabato, ieri l’Arezzo è tornato in campo per riprendere il lavoro in vista del prossimo impegno...