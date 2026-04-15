Da inizio aprile, nel Primo Municipio della città sono stati segnalati circa 700 esercenti che hanno installato pedane e ombrelloni all'aperto senza conformarsi alle nuove regole comunali. Queste strutture sono soggette a sanzioni e rimozioni, secondo quanto stabilito dal regolamento capitolino entrato in vigore dopo una proroga di tre mesi. La situazione ha creato una forte mobilitazione tra gli operatori e le autorità municipali.

Sarebbero già almeno circa 700, e solo in Primo Municipio, gli esercenti con pedane e ombrelloni all'aperto passibili di sanzione e di rimozione, in base al nuovo regolamento capitolino entrato in vigore a tutti gli effetti lo scorso primo aprile dopo tre mesi di proroga. E si tratterebbe per la stragrande maggioranza di Osp Covid, ovvero quelle occupazioni di suolo pubblico che il Governo ha ulteriormente prorogato fino a giugno 2027. Gli esercenti, titolari di quel titolo concesso loro durante l'emergenza sanitaria, si sentirebbero infatti dentro «una botte di ferro» e non hanno fatto alcuna domanda di adeguamento, come richiesto loro dal Campidoglio, in molti casi consigliati dai loro legali.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il fronte dei tavolini Covid manda in tilt il Campidoglio

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