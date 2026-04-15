Il Coro Cima Tosa porta i canti trentini in Portogallo
Il Coro Cima Tosa parteciperà alla settima edizione del Festival internazionale di cori “Alma da Voz” in Portogallo. La manifestazione si svolgerà con il supporto dell’Istituto italiano di cultura di Lisbona. La partecipazione prevede l’esibizione del coro trentino in un evento dedicato alla musica corale internazionale. La presenza del coro rappresenta un’occasione per portare i canti trentini fuori dai confini italiani.
Il Coro Cima Tosa sarà protagonista alla settima edizione del Festival internazionale di cori “Alma da Voz” in Portogallo, con la collaborazione dell’Istituto italiano di cultura di Lisbona. Le esibizioni saranno venerdì 17 aprile alle 21 all’Auditório Egas Moniz nel Campus Universitario di.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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