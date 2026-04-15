Il campioncino di boxe e gli anni sul ring | forse suo il pugno fatale che ha ucciso Giacomo

Un ragazzo di 17 anni, noto come promettente atleta di boxe, è accusato di aver ucciso un coetaneo durante un episodio avvenuto in una piazza di Massa Carrara. Il giovane, che aveva trascorso gran parte dell’adolescenza sul ring, era stato visto con guantoni e paradenti in passato. Secondo gli inquirenti, avrebbe agito insieme a un gruppo di amici nel corso di un episodio violento che ha portato alla tragica morte della vittima.

Sul ring ci ha passato quasi tutta l'adolescenza: paradenti, guantoni e colpi ben piazzati. Il 17enne che ha ucciso, assieme al branco, Giacomo Bongiorni nella piazza di Massa Carrara, era un pugile, una promessa della boxe toscana. Che nulla significa, almeno fino a quando non verrà verificato che uno dei pugni cruciali - cioè quello che ha fatto cadere Giacomo a terra - è stato proprio il suo. Lui, che d'istinto sapeva come e dove colpire, lui che praticava a livello agonistico. Il ragazzo, che ora si trova in una comunità per minori, è salito sul ring almeno fino al 2023 per la Boxing Team Pugilistica Massese ma non è escluso che abbia continuato ad allenarsi per conto proprio anche senza partecipare più a competizioni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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