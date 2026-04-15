Nel mondo del calcio, la situazione si fa sempre più confusa e ridicola. La corsa alla presidenza della federazione si sta intensificando, con trattative tra coloro che hanno già ricoperto ruoli di rilievo e altri candidati. Si parla di scambi di voti e di accordi tra i protagonisti di questo scenario, mentre le tensioni interne continuano a crescere. La presenza di un commissario sembra essere l’unico elemento stabile in un quadro sempre più frammentato.

Nell’ambiente calcistico siamo ormai alle comiche. C’è già una corsa sfrenata alla presidenza della Figc, si stanno trattando gli scambi di voti tra chi ha fallito - vedi Gravina con il fido Abete - e coloro che dovrebbero subentrare. Un estremo tentativo degli “uscenti” per avere ancora voce in capitolo. Sarebbe opportuno allontanarli, ma loro tenteranno di restare al comando tramite “gli amici degli amici”. E ne hanno la possibilità perché posseggono le “chiavi” del Palazzo: a votazione la Lega Dilettanti (Abete) fa pendere la bilancia a suo favore con il 34% delle preferenze contro il 18% della Lega Serie A, che mantiene tutto il calcio meno il bastone del comando.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il calcio si salva col commissario

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