Iginio Massari premiato da Regione Lombardia cioè… dalla figlia | la scelta maldestra

Recentemente, una regione italiana ha confermato un premio a un noto pasticcere, con la cerimonia che ha coinvolto anche un membro della sua famiglia. La scelta di questa rappresentanza ha attirato l’attenzione di alcuni media, che hanno dedicato ampio spazio alle celebrazioni e ai riconoscimenti ufficiali. Tuttavia, un dettaglio importante, relativo alla partecipazione di un familiare, è stato omesso nelle principali narrazioni pubbliche.

Mentre i giornali lo allisciano nei soliti salamelecchi, celebrando con toni agiografici l’ennesima medaglia di Iginio Massari, un dettaglio macroscopico viene ignorato per pura convenienza o per una preoccupante distrazione collettiva. Al Vinitaly 2026, il riconoscimento di “Ambasciatore della cultura enogastronomica lombarda” è stato consegnato nelle mani del maestro bresciano da Regione Lombardia. Ossia l’ente pubblico dove sua figlia, Debora Massari, è assessora al Turismo e alla Moda da ottobre 2025 per Fratelli d’Italia. E non a caso era lei stessa presente al Vinitaly a inizio aprile, per la presentazione del padiglione della Lombardia.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Iginio Massari premiato da Regione Lombardia, cioè… dalla figlia: la scelta maldestra Notizie correlate “La tua crema è pericolosa”: la sgridata epica di Iginio Massari e sua figlia a Iolanda. Ecco cosa è successo nell’ultima puntata di MasterchefPassano le edizioni di MasterChef, cambiano le tendenze food e i talenti ai fornelli, ma la prova più temuta in assoluto dai concorrenti dello show... La nuova pasticceria cosmetica di Iginio Massari (e altre novità da Cosmoprof 2026)Si è conclusa lo scorso 29 marzo, un’altra edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, la 57esima per la precisone! E anche quest’anno, la fiera della... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Iginio Massari premiato al Vinitaly come ambasciatore della cucina lombarda; Vinitaly 2026, premiati i bresciani Maurizio Zanella e Iginio Massari ambasciatori della cultura enogastronomica lombarda - Radio Bruno; A Vinitaly 2026 premiati gli ambasciatori della cucina lombarda; Vinitaly 2026: Bruna Gritti Cerea, Iginio Massari e Maurizio Zanella premiati come ambasciatori della cultura enogastronomica lombarda. Iginio Massari premiato da Regione Lombardia, cioè… dalla figlia: la scelta maldestraIginio Massari premiato al Vinitaly da Regione Lombardia. Cioè l'ente dove la figlia Debora fa l'assessora per ... lettera43.it Iginio Massari premiato al Vinitaly come ambasciatore della cucina lombardaAl padiglione Lombardia medaglie per 3 figure dell'enogastronomia importanti per il turismo esperienziale, almeno così dice la figlia di uno dei premiati. dissapore.com Iginio Massari premiato al Vinitaly come ambasciatore della cucina lombarda x.com LA FROLLA PERFETTA CI PENSA IGINIO! La ricetta del maestro Iginio Massari non ha rivali è davvero la migliore e puoi farla a casa in pochi passi - facebook.com facebook