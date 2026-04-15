Identità Milano 2026 | il congresso gourmet sfida le Olimpiadi

Il congresso gastronomico Identità Milano 2026 si terrà dal 7 al 9 giugno presso l’Allianz MiCo North Wing, spostandosi dal tradizionale periodo invernale a quello estivo. La manifestazione, dedicata al settore culinario, si svolgerà a pochi mesi dall’organizzazione delle Olimpiadi in città. La modifica del calendario è stata comunicata di recente, con l’obiettivo di coinvolgere professionisti e appassionati in una location rinnovata e più aperta alla stagione estiva.

Il congresso gastronomico Identità Milano 2026 cambierà calendario, spostandosi dal consueto appuntamento invernale al periodo estivo tra il 7 e il 9 giugno presso l’Allianz MiCo North Wing. La decisione di posticipare la kermesse, ideata da Paolo Marchi e Claudio Ceroni, nasce dalla necessità di evitare la sovrapposizione con i Giochi Olimpici. L’edizione di quest’anno si presenta con il tema Identità Future: la libertà di pensare, ponendosi l’obiettivo di esplorare le trasformazioni radicali del settore, che spaziano dai nuovi modelli di consumo alla psicologia applicata all’ospitalità, fino alla gestione imprenditoriale e turistica. Un programma che sfida i canoni della ristorazione classica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Identità Milano 2026: il congresso gourmet sfida le Olimpiadi Stella Michelin e pizza: il duo gourmet che sfida MessinaIl pizzaiolo Matteo La Spada e lo chef Giuseppe Biuso hanno unito le loro visioni gastronomiche martedì 31 marzo presso l’Orso in Duomo di Messina,... Olimpiadi zero emission. La sfida dei trasporti di Milano-Cortina 2026I XXV Giochi olimpici invernali di Milano - Cortina che si concluderanno domani hanno rappresentano una sfida non solo per lo sport, ma anche per la...