I fili all’uncinetto dei bambini dell’IC Cesalpino uniscono generazioni

Un progetto educativo coinvolge bambini delle scuole primarie e dell’infanzia, unendo creatività e pensiero logico attraverso l’uncinetto. L’iniziativa, intitolata “Coding a Maglia”, combina tecniche artigianali con competenze di pensiero computazionale, coinvolgendo studenti di diverse età in un’attività che promuove l’impegno sociale. I fili all’uncinetto sono stati usati per rappresentare un ponte tra generazioni, creando un’esperienza di apprendimento condivisa.

Coding a Maglia: il Pensiero Computazionale all’Uncinetto! è un percorso educativo che intreccia creatività, logica, relazioni e impegno sociale, coinvolgendo bambini e alunni della Scuola Primaria Pio Borri e della Scuola dell’Infanzia Acropoli in un’esperienza di apprendimento significativa.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate I lavori all’uncinetto uniscono generazioniC’è un suono leggero che attraversa il tempo: è quello dell’uncinetto che scorre tra le dita, capace di riaccendere ricordi, storie e sorrisi. Leggi anche: La Memoria dei ragazzi. Dal mandala dell’orrore ai fili che oggi uniscono