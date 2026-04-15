I farmaci innovativi contro il colesterolo cattivo nel Lazio si possono acquistare in farmacia

Da oggi, i farmaci innovativi per abbassare il colesterolo LDL, comunemente chiamato “colesterolo cattivo”, sono disponibili nelle farmacie di Roma e del Lazio. La possibilità di acquistarli senza ricetta si aggiunge alle modalità di distribuzione già esistenti. Questa novità riguarda medicinali specifici destinati a pazienti con livelli elevati di colesterolo, che possono rivolgersi direttamente alle farmacie della regione.

I farmaci innovativi per la riduzione dei livelli del colesterolo Ldl, il cosiddetto “colesterolo cattivo” verranno venduti direttamente nelle farmacie di Roma e del Lazio. La novità è stata annunciata dalla Regione ed è già operativa.Un nuovo servizio per i pazientiA partire dal mese di aprile.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Farmaci biologici in farmacia, Lazio: anticorpi monoclonali ipolipemizzanti in distribuzione per conto; Lazio: in farmacia gli inibitori PCSK9, accesso più semplice per i pazienti; Farmaci anti-colesterolo, nel Lazio distribuzione in farmacia: svolta per oltre 11mila pazienti; Lazio. Rocca: 153 milioni per edilizia e innovazione.

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