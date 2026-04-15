I boschi sono un valore serve più cura

Negli ultimi tempi, i boschi della regione hanno subito danni significativi a causa di eventi atmosferici estremi, mentre le autorità non hanno ancora adottato misure concrete per prevenire ulteriori problemi. La mancanza di interventi tempestivi ha sollevato preoccupazioni tra chi si occupa di tutela ambientale e gestione del territorio, evidenziando la necessità di interventi più mirati e di una strategia più efficace per la cura del patrimonio boschivo.

Mi spiace dover riprendere questo argomento, ma mi sento costretto alla luce dei recenti eventi negativi che hanno colpito l’Emilia Romagna e al fatto che non si sia ancora definita una strategia di prevenzione da parte degli organi competenti. È importante che sia sempre più presente l’attività dei Carabinieri forestali per contrastare il dolo, la disattenzione e l’incuria. Il bosco è un bene “sociale” e come tale va curato. Floro Turchi Risponde Beppe Boni Le regole per la manutenzione e la cura dei boschi e delle aree verdi ci sono, il problema è che non sempre vengono rispettate. Adesso che ci avviciniamo ai mesi caldi a maggior ragione l'attenzione vale per gli incendi boschivi che spesso sono innescati dall'incuria, dalla disattenzione e dalla superficialità di qualcuno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Benessere intimo: tutto ciò che serve sapere per prendersi cura di sé, prevenire e superare i disturbi più comuniCresce la consapevolezza dell’importanza della salute generale, ma resta ancora molto da fare quando si tratta di benessere intimo femminile.

A Bibbiena torna “il bosco in festa”: due giorni per scoprire il valore dei boschi tra educazione, camminate e incontriArezzo, 14 marzo 2026 – Torna a Bibbiena “Il Bosco in Festa”, l’iniziativa promossa da Coldiretti Arezzo in collaborazione con il Comune di Bibbiena,...

Temi più discussi: AI BOSCHI DI CARREGA VINCONO FRANCESCO MARIANI E MADDALENA DE BIASI; Legambiente: la superficie forestale aumenta in Campania; Gli alberi tutelano la salute pubblica in città, difendono il territorio in colline e montagne: parla Piero Belletti; Boschi del lago in stato di abbandono, le foto che preannunciano l'ennesimo disastro.

I boschi sono un valore, serve più curaMi spiace dover riprendere questo argomento, ma mi sento costretto alla luce dei recenti eventi negativi che hanno colpito l’Emili ... ilrestodelcarlino.it

È un mestiere di pazienza e visione: i risultati spesso si vedono dopo circa cinquant'anni. Ecco perché i dottori forestali sono così preziosi per i nostri boschiAd ogni primavera si torna a camminare nel bosco per lavoro con maggiore assiduità: questo significa riprendere a leggere un linguaggio fatto di alberi, silenzi, schianti e germogli invisibili spesso ... ildolomiti.it

Il bosco cresce ma è un rischio Nelle scorse settimane l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi ha presentato il Rapporto stato foreste 2024. In Lombardia i boschi sono in aumento, ma è una crescita che va gestita. - facebook.com facebook