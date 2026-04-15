Hub del legno | il progetto della Carnia spacca il territorio

Il progetto di un hub del legno nell’area ex impianto rifiuti di Vinadia, a Villa Santina, sta generando discussioni tra le comunità locali e le aziende della regione. La proposta mira a sviluppare attività legate al settore boschivo, ma ha sollevato preoccupazioni riguardo all’impatto sul territorio e sull’ambiente. La questione è al centro di un acceso confronto tra sostenitori e oppositori, mentre le autorità stanno valutando le diverse posizioni.

Il futuro dell’area ex impianto rifiuti di Vinadia, a Villa Santina, accende il dibattito industriale in Friuli Venezia Giulia. Al centro della contesa c’è la proposta della Comunità montana della Carnia di realizzare un moderno hub logistico per la lavorazione del legname carnico, un piano ambizioso che però sbatte contro i dubbi di Confindustria Udine. Il progetto, che vede il coinvolgimento della Regione, del Consorzio Boschi Carnici, del Cluster Arredo e di Esco Montagna, punta a una rivoluzione logistica. L’idea è quella di creare centri di raccolta nelle vallate per convogliare il legno tagliato verso il sito di Vinadia. Qui, la materia prima verrebbe selezionata per qualità e smistata: il legno pregiato alle segherie, gli scarti agli impianti energetici.🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Hub del legno: il progetto della Carnia spacca il territorio Notizie correlate Ascoli Piceno: nasce l’hub della salute per curare il territorioAd Ascoli Piceno è operativa la nuova Casa di comunità, una struttura integrata nel complesso dell’ospedale Mazzoni per portare l’assistenza... Leggi anche: Convegno sul legno e il lago di Laveno: tra tradizione e sostenibilità si ritrova il futuro del territorio Altri aggiornamenti Temi più discussi: A Vinadia un hub del legno? Industriali perplessi; Vinadia, progetto per hub del legno in Carnia: le perplessità degli industriali; Hub del legno in Carnia, Confindustria perplessa su sostenibilità; Ad Arvier nasce il primo hub della montagna tra mestieri, innovazione e futuro sostenibile: NextAlpine. A Vinadia un hub del legno? Industriali perplessiSecondo una nota, il nuovo impianto, che dovrebbe nascere nel vecchio sito per i rifiuti, rischia di non essere economicamente sostenibilie ... rainews.it Hub del legno in Carnia, Confindustria perplessa su sostenibilitàUn hub logistico per la lavorazione del legname carnico al posto dell'ex impianto di trattamento rifiuti a Vinadia di Villa Santina: è il progetto promosso dalla Comunità montana della Carnia, con il ... ansa.it Nuovo Hub Amazon a Jesi, partita (dai magazzinieri) la ricerca del personale: ecco come candidarsi - facebook.com facebook Vinadia, progetto per hub del #legno in #Carnia Le perplessità degli industriali sulla #sostenibilità economica Leggi il comunicato confindustria.ud.it/schede/scheda/… x.com