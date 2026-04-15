L’Italia femminile di hockey su ghiaccio ha concluso anticipatamente il suo percorso al Mondiale di Prima Divisione Gruppo A 2026. La formazione non potrà contare su Matilde Fantin nelle ultime tre partite della competizione, poiché l’atleta non sarà presente per motivi ancora non comunicati. La squadra si prepara a disputare le ultime sfide senza una delle sue giocatrici chiave.

La Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio dovrà giocare le ultime tre partite del Mondiale di Prima Divisione Gruppo A 2026 senza una delle sue giocatrici più importanti, Matilde Fantin. La 19enne attaccante azzurra, autrice di due gol nel match d’esordio con la Norvegia, ha riportato infatti un infortunio al ginocchio sinistro nel corso dell’incontro andato in scena lunedì contro la Slovacchia e sarà costretta a saltare il resto del torneo. Una pessima notizia per l’Italia, attualmente imbattuta e a punteggio pieno con due vittorie consecutive, che tornerà sul ghiaccio stasera (ore 19.30) a Budapest per affrontare uno scontro diretto cruciale con la Francia nella corsa al primo posto del girone e di conseguenza alla promozione in Top Division.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio, doccia fredda per l’Italia. Mondiale finito per Matilde Fantin

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