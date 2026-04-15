Nel primo trimestre del 2026, Hermès Beauty and Perfume ha registrato un fatturato consolidato di 4,1 miliardi di euro, segnando una crescita a doppia cifra rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La notizia arriva in un momento di consolidamento per il settore del lusso, con l'azienda che continua a espandere la propria presenza nel mercato dei cosmetici e delle fragranze. I risultati evidenziano un incremento significativo rispetto ai dati dei trimestri precedenti.

Una crescita a doppia cifra: Hermès Beauty and Perfume ha chiuso il primo trimestre del 2026 con un fatturato consolidato di 4,1 miliardi di euro. Il gruppo registra una crescita a doppia cifra nelle Americhe, in Giappone e in Europa, esclusa la Francia. A causa dell’impatto negativo significativo delle fluttuazioni valutarie (-290 milioni di euro), le vendite sono leggermente diminuite ai tassi di cambio correnti (-1%). Hermès Beauty and Perfume e la crescita a doppia cifra (nonostante la crisi del lusso). Infatti, il presidente esecutivo Axel Dumas afferma che “In un contesto geopolitico teso Hermès mantiene la sua rotta, fedele alla sua strategia a lungo termine.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Hermès Beauty and Perfume raggiunge una crescita a doppia cifra

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