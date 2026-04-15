Helldivers 2 si aggiorna con la patch 6.12 | poche novità e community divisa

Helldivers 2, il gioco sviluppato da Arrowhead Game Studios, si è aggiornato di recente con la patch 6.1.2. L'aggiornamento apporta poche modifiche rispetto alle versioni precedenti e ha diviso la community tra chi apprezza le novità e chi si aspetta interventi più sostanziali. L'ultima patch, rilasciata ufficialmente, si concentra principalmente su correzioni di bug e miglioramenti minori, lasciando inalterate le funzionalità principali del titolo.

Helldivers 2, sviluppato da Arrowhead Game Studios, continua il suo percorso di aggiornamenti costanti, ma la versione 6.1.2 segna una pausa evidente rispetto al ritmo delle settimane precedenti. Dopo un periodo ricco di contenuti, questo update si presenta più come un intervento tecnico che come un vero passo avanti per il gioco. Il risultato è un aggiornamento che ha lasciato una parte della community perplessa, soprattutto per la mancanza di novità concrete sul fronte del gameplay. Low Energy Mode: una funzione utile ma lontana dal gameplay. La principale novità introdotta con la patch è la Low Energy Mode, disponibile esclusivamente su PlayStation 5.🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Helldivers 2 si aggiorna con la patch 6.1.2: poche novità e community divisa Resident Evil Requiem si aggiorna: la nuova patch introduce la modalità foto ed altre novitàResident Evil Requiem continua a evolversi dopo il lancio grazie a un nuovo aggiornamento pubblicato da Capcom. ARC Raiders si aggiorna: La patch 1.21.0 migliora stabilità e prestazioniL’ultimo aggiornamento di ARC Raiders, sviluppato da Embark Studios, introduce una serie di interventi mirati a migliorare la qualità complessiva...