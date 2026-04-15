Hauser cancella il tour salta l'unico concerto italiano a Pompei | Devo mettere la mia salute al primo posto

Il violoncellista Hauser, noto per essere uno dei fondatori dei 2Cellos e recentemente protagonista a Sanremo 2026 con Fedez e Masini, ha annunciato la cancellazione del suo tour. Tra i concerti cancellati figura anche quello previsto a Pompei, che sarebbe stato l’unico appuntamento in Italia. Hauser ha spiegato che questa decisione è stata presa per prioritizzare la sua salute, senza fornire ulteriori dettagli.

Il violoncellista Hauser, fondatore dei 2Cellos e protagonista a Sanremo 2026 con Fedez e Masini ha annunciato la cancellazione del suo tour per motivi di salute. Salta anche l'unica data italiana a Pompei.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: L’artista Gio Evan: “Milano non è in sincronia con la mia vita, ma qui l’arte ha un riverbero unico” Demi Lovato cancella cinque date e posticipa il tour: “Per proteggere la mia salute”Sui social media, la popstar ha annunciato che il tour sarà posticipato, spiegando i motivi che l’hanno portata a cancellare cinque date: “Lovatics... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: HAUSER annulla il concerto al B.O.P. – Beats of Pompeii 2026 per motivi di salute; Beats of Pompeii 2026: HAUSER cancella il concerto di Pompei per motivi di salute; Achille Lauro annuncia l'edizione speciale Comuni Immortali e il primo tour negli stadi. È con grande tristezza che dobbiamo informarvi che HAUSER è costretto a cancellare tutti i suoi prossimi concerti - inclusa l'unica data in Italia in programma il 31 luglio 2026 a Pompei - a causa di un problema di salute che richiede cure e riposo immediati - facebook.com facebook