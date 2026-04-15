Un attacco informatico ha colpito recentemente una delle principali piattaforme di prenotazioni alberghiere online, che collega utenti con oltre 30 milioni di strutture in tutto il mondo. L’incidente ha generato preoccupazioni sulla sicurezza dei dati degli utenti e sulla tutela delle informazioni personali. La società coinvolta ha avviato le verifiche del caso e sta collaborando con le autorità competenti per comprendere l’entità del danno e le eventuali conseguenze legali.

Attacco hacker a Booking.com, il gigante delle prenotazioni alberghiere on line che mette in contatto i viaggiatori con più di 30 milioni di strutture ricettive in tutto il mondo. I cyber criminali hanno avuto accesso ai dati personali dei clienti, inclusi nomi, indirizzi e-mail, numeri di telefono e dettagli della prenotazione. I dati relativi ai pagamenti non risultano invece compromessi. Un portavoce di Booking ha riferito che non sono stati effettuati accessi alle informazioni finanziarie, escludendo quindi il furto di dati delle carte di credito. Restano i pericoli legati alla diffusione di informazioni personali che possono essere sfruttate in tentativi di truffa mirata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hacker a "Booking", è allarme truffe

WARNING: This Booking.com Scam Looks 100% REAL! (Watch This Before You Book)

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Panoramica sull’argomento

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