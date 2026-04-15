Grosseto l’allarme dei colleghi svela la morte del manager nel letto

A Grosseto, il corpo di un uomo è stato scoperto in un appartamento nella mattina di mercoledì 15 aprile. I colleghi che non riuscivano a contattarlo hanno segnalato la sua scomparsa, portando all’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto, è stato trovato senza vita nel suo letto. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso.

Il silenzio di un appartamento a Grosseto ha interrotto la vita di Gabriele De Robertis, trovato senza vita nel suo letto nella mattina di mercoledì 15 aprile. L’uomo, che all’età di 51 anni si occupava di marketing per l’azienda RRD Italia, era rientrato in città da circa due anni dopo una lunga esperienza professionale vissuta tra Como e la Svizzera. L’allarme è scattato direttamente dall’ufficio dove il professionista prestava servizio. La sua assenza improvvisa durante l’orario lavorativo ha spinto i colleghi a preoccuparsi immediatamente, portandoli a contattare la madre del quarantenne. È stata proprio la donna a recarsi nell’abitazione del figlio, riuscendo ad entrare dopo aver suonato alla porta, per poi trovarsi di fronte alla tragica scoperta del corpo del figlio nel letto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grosseto, l’allarme dei colleghi svela la morte del manager nel letto Notizie correlate Stipendi dei colleghi, pronta la norma che svela la busta paga del compagno di scrivania: i diritti dei dipendenti e gli obblighi delle aziendeRoma, 3 febbraio 2026 – Dalla “forchetta” di stipendio negli annunci al diritto di sapere quanto guadagna, in media, chi fa lo stesso lavoro. Leggi anche: Morte di Carlo Notari, il dolore dei colleghi e delle istituzioni: “Sarebbe stato un ottimo vigile del fuoco” Altri aggiornamenti Temi più discussi: Grosseto, incendio in un palazzo: evacuate 40 persone. Una donna in ospedale; Area artigianale, l’opposizione: L’allarme di Cna conferma ciò che denunciamo da anni; Grosseto, paura nella notte. Incendio in un condominio, appartamenti in fiamme: evacuate 40 persone; Un anno di impegno in Consiglio: il punto della situazione all'UICI di Grosseto. Grosseto, incendio in un palazzo: evacuate 40 persone. Una donna in ospedaleUn incendio è scoppiato nelle prime ore della mattina in un fabbricato in via Parini a Grosseto, coinvolgendo diversi appartamenti dell’edificio. Nessun ferito ma tanta paura tra i residenti. Immediat ... tg24.sky.it Grosseto, paura nella notte. Incendio in un condominio, appartamenti in fiamme: evacuate 40 personeSul fronte sanitario, una donna di 56 anni è stata trasportata in codice 2 al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia per accertamenti. Altre due persone hanno ricevuto cure: una trattenuta per con ... lanazione.it #softball #UNDER19FEMMINILE #bscgrosseto #grosseto #IlGiunco facebook Ritrovato il giovane che il 4 aprile doveva raggiungere #Grosseto in treno dalla provincia di #Bologna. E’ stato soccorso a Milano, comunica la madre, che aveva pubblicato per lui un appello sul sito e sui social di “Chi l’ha visto”. Grazie a tutti. Questa sera c'è x.com