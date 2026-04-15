Grande partecipazione per la Via Crucis Vivente a Prumo-Riparo e Cannavò

Nella giornata di ieri si è tenuta la Via Crucis Vivente nelle località di Prumo-Riparo e Cannavò, organizzata dalla parrocchia locale in collaborazione con il gruppo teatrale della comunità e con un contributo artistico di un artista locale. La manifestazione ha visto una partecipazione numerosa e ha suscitato emozioni tra i presenti, coinvolgendo i cittadini in un momento di riflessione e spiritualità.

Si è svolta con intensa partecipazione e profonda emozione la Via Crucis Vivente organizzata dalla Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo-Riparo e Cannavò, in collaborazione con il gruppo teatrale parrocchiale La Compagnia della Gioia e con il contributo di Corrado.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Limatola, grande emozione per la Via Crucis viventeTempo di lettura: 2 minutiGrande partecipazione e profonda commozione hanno accompagnato la Via Crucis vivente svoltasi a Limatola il 29 marzo, un... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Via Crucis Vivente a Cannavò si conclude con la stazione della Risurrezione nella Domenica della Misericordia; La settimana Santa raccontata da Viva Network: tra fede e tradizioni; Reggio Calabria: grande partecipazione per la Via Crucis Vivente a Prumo-Riparo e Cannavò; Ariano, l'emozione della Passione di Cristo. Paupisi (BN). Grande successo per la Via Crucis Vivente di venerdì Santo: emozione, fede e comunitàGrande partecipazione ed emozione per la Via Crucis Vivente che si è svolta a Paupisi venerdì santo sera confermandosi, anche dopo ben 12 anni che mancava, un ... teleradio-news.it Sellia marina, oltre cinquanta figuranti per la via CrucisI parroci don Giuseppe Cosentino e don Raffaele Rimotti, a tal proposito ringraziano tutti i partecipanti per l'ottima riuscita dell'evento ... catanzaroinforma.it Si è svolta con intensa partecipazione e profonda emozione la Via Crucis Vivente organizzata dalla Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo-Riparo e Cannavò, in collaborazione con il gruppo teatrale parrocchiale La Compagnia de - facebook.com facebook