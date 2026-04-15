Durante il reality show Grande Fratello Vip, le due opinioniste Antonella Elia e Adriana Volpe si sono mostrate deluse nei confronti di Alessandra Mussolini, sostenendo che il patto stretto tra loro non fosse reale. La loro insoddisfazione è stata evidente dopo alcuni confronti e discussioni avvenute nel corso del programma, lasciando intendere che le aspettative di collaborazione sincera tra le partecipanti non siano state rispettate.

Non è durata a lungo la pace tra Antonella Elia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip. Dopo settimane di scontri e battibecchi avevano stretto un'alleanza ma il loro patto è già fallito. Nel momento delle nomination la Mussolini invece di salvare le sue nuove 'amiche' ha dato il voto a Raoul e la Elia si è subito scagliata contro di lei. Visibilmente delusa in puntata ha detto che non le ha salvate dopo che era andata da loro a fare il patto e l'ha accusata di essere un bluff. La Volpe ha invece detto che Alessandra Mussolini ha approfittato della sua debolezza per trarne vantaggio e lei ha sbagliato a crederle e a fare il patto con lei.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Antonella Elia e Adriana Volpe deluse da Alessandra: il patto non era reale

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