Sofia Goggia ha raccontato di aver passato un anno difficile, segnato dalla partecipazione alle Olimpiadi invernali e dalla fatica di studiare per ottenere la laurea in Scienze Politiche. Mentre Ricca Vonn si lamentava per un infortunio durante le Olimpiadi, Goggia si concentrava sulle ripetizioni delle tabelline, dimostrando una certa determinazione nel gestire impegni sportivi e accademici contemporaneamente.

Per Sofia Goggia l’ultimo anno è stato lungo e impegnativo, sia per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, sia per il suo percorso di studi accademico per conseguire la laurea in Scienze Politiche. La sciatrice ha rilasciato un’intervista a Repubblica dove ne ha parlato. Le parole di Sofia Goggia. Sofia, che sfida è stata con i libri? “ Bella e appagante, ma faticosa. A giugno ci sarà la proclamazione. Ho sfruttato gli infortuni: quando mi sono operata al piede ho dato nove esami “. Ha chiuso parlando della forza dei Giochi. “ Il titolo della mia tesi è “Soft power e propaganda nella storia delle Olimpiadi: dall’antica Grecia ai giorni nostri”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Goggia: “Mentre Vonn urlava dal dolore alle Olimpiadi, ripetevo le tabelline”

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